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15:36, 17 марта 2023Спорт

Состоялась жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Севильей» в четвертьфинале Лиги Европы

Фото: Joaquin Corchero / Globallookpress.com

Состоялась жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы. Результаты приведены на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Ювентус» проведет матч со «Спортингом», а «Манчестер Юнайтед» — с «Севильей». В полуфинале победители этих встреч проведут матч за выход в заключительную стадию турнира. «Фейеноорд» сыграет с «Ромой», а «Байер» — с «Юнионом». На следующем этапе команды-победители сразятся за выход в финал.

Ранее 17 марта завершилась жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов. «Реал» сыграет с «Челси», «Манчестер Сити» — с «Баварией», «Интер» — с «Бенфикой», а «Наполи» — с «Миланом».

Финал Лиги Европы пройдет 31 мая. Матч состоится в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш». Российские клубы не принимают участия в розыгрышах еврокубков в сезоне-2022/2023 по решению УЕФА.

Ксения Курашкина
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