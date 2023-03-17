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14:25, 17 марта 2023Спорт

Объявлены четвертьфинальные пары Лиги чемпионов

«Реал» сыграет с «Челси» в четвертьфинале Лиги чемпионов

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Объявлены четвертьфинальные пары Лиги чемпионов. Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Жеребьевка прошла в швейцарском Ньоне. «Реал» сыграет с «Челси», «Интер» сразится с «Бенфикой». «Манчестер Сити» встретится в 1/4 финала в «Баварией», а «Наполи» сыграет с «Миланом».

Участники четвертьфинала определились 16 марта. В заключительный день 1/8 финала «Наполи» на своем поле обыграл «Айнтрахт» (3:0), а «Реал» дома победил «Ливерпуль» (1:0).

Финал Лиги чемпионов сезона-2022/2023 пройдет на «Олимпийском стадионе Ататюрка» в Стамбуле. Игра состоится 10 июня. Российские клубы не принимают участие в розыгрышах еврокубков в сезоне-2022/2023 по решению УЕФА.

Ксения Курашкина
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