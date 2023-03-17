Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:09, 17 марта 2023Культура

Экс-супруга Моргенштерна высказалась о трудной жизни с рэпером

Экс-супруга Моргенштерна Дилара Зинатуллина рассказала о трудностях жизни с рэпером

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Экс-супруга 25-летнего российского хип-хоп-исполнителя Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов), 22-летняя блогерша и модель Дилара Зинатуллина рассказала о трудностях жизни с рэпером. Об этом она сообщила в интервью на YouTube-канале Анастасии Анисимовой.

Девушка отметила, что пережить разрыв с рэпером ей было тяжело, однако она благодарна артисту, так как, по ее словам, все, что она сейчас имеет, — его заслуга. «Он сделал меня намного сильнее — ни для кого не секрет, что он не раз разбивал мое сердечко. Я все еще верю в любовь, потому что она у нас была искренняя», — призналась Зинатуллина.

Экс-супруга исполнителя добавила, что после развода с Моргенштерном ее финансовое положение улучшилось, так как во время отношений скандальное поведение артиста влияло на нее и ее заработок.

«Когда мы были вместе, он обеспечивал меня, дарил мне дорогие подарки. Расставание с ним, как это ни странно, сказалось на мне хорошо. Все-таки у этого молодого человека есть проблемки, и они отражались на мне. Сейчас же мне намного проще, спокойнее, особенно с рекламными контрактами», — рассказала блогерша.

В апреле прошлого года Дилара Зинатуллина подтвердила опасения поклонников по поводу развода с рэпером спустя семь месяцев после свадьбы, записав видео. В нем девушка объяснила, что они с Алишером не сошлись характерами.

В конце февраля 2023-го пара подала на официальный развод.

Ранее в сети появилось видео с выступлением 11-летнего Моргенштерна в стриптиз-клубе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
Подсчитан ущерб экономике Турции от землетрясений
ЦБ собрался бороться с «черт знает какими» схемами по ипотеке
Бывшего замглавы Минздрава Ингушетии заподозрили в многомиллионных хищениях
В смартфонах Samsung нашли критическую уязвимость
Британия посоветовала тему для разговора Си Цзиньпина с Путиным
В России собрались заменить зарубежные самолеты отечественными за 5 лет
Путин примет участие в заседании коллегии МВД России
Украинские силовики задержали двоих жителей Донбасса за сбор разведданных
Мать залезшего в багажный отсек самолета россиянина объяснила его поступок
Экс-супруга Моргенштерна высказалась о трудной жизни с рэпером
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.