Пентагон ознакомился с данными о попытках России достать обломки беспилотника

Пентагон прокомментировал сообщения в СМИ о попытках России достать обломки упавшего БПЛА

Минобороны США ознакомилось с сообщениями в СМИ о том, что Россия предпринимает попытки извлечь обломки упавшего в Черное море американского беспилотного летательного аппарата (БПЛА), заявил пресс-секретарь оборонного ведомства США Патрик Райдер. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Пентагон не готов ни подтвердить, ни опровергнуть эти данные. «Я видел ряд сообщений по данной теме, однако не могу подтвердить, сделали ли они это, или нет», — прокомментировал он сообщения.

Ранее стало известно о столкновении американского БПЛА и российского истребителя над акваторией Черного моря. Позже в Минобороны России подтвердили, что в Черном море упал беспилотник MQ-9 производства США. 15 марта Министр обороны России Сергей Шойгу и глава Пентагона Ллойд Остин в ходе телефонного разговора обсудили инцидент с беспилотником.