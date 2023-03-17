Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:28, 17 марта 2023Мир

Пентагон ознакомился с данными о попытках России достать обломки беспилотника

Пентагон прокомментировал сообщения в СМИ о попытках России достать обломки упавшего БПЛА

Фото: Al Drago / Reuters

Минобороны США ознакомилось с сообщениями в СМИ о том, что Россия предпринимает попытки извлечь обломки упавшего в Черное море американского беспилотного летательного аппарата (БПЛА), заявил пресс-секретарь оборонного ведомства США Патрик Райдер. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Пентагон не готов ни подтвердить, ни опровергнуть эти данные. «Я видел ряд сообщений по данной теме, однако не могу подтвердить, сделали ли они это, или нет», — прокомментировал он сообщения.

Ранее стало известно о столкновении американского БПЛА и российского истребителя над акваторией Черного моря. Позже в Минобороны России подтвердили, что в Черном море упал беспилотник MQ-9 производства США. 15 марта Министр обороны России Сергей Шойгу и глава Пентагона Ллойд Остин в ходе телефонного разговора обсудили инцидент с беспилотником.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США выступили против перемирия на Украине
В России призвали создавать накопительные счета для новорожденных
Пентагон ознакомился с данными о попытках России достать обломки беспилотника
Талибы пообещали вскоре вновь открыть в Афганистане школы для девочек
Главком ВМФ рассказал о вооружении «Калибрами» российских подводных лодок
Рита Ора показала на камеру фигуру в откровенном наряде
В Германии заявили о планах закупить гаубицы на замену переданным Украине
Во Франции оценили принятие пенсионной реформы
Германии предсказали становление «несерьезным партнером» в экономическом плане
США одобрили продажу Польше 800 ракет Hellfire
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.