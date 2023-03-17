РФС подтвердил проведение товарищеского матча между сборными России и Ирана

РФС подтвердил, что матч между сборными Ирана и России пройдет 23 марта в Тегеране

Российский футбольный союз (РФС) подтвердил проведение товарищеского матча между сборными Ирана и России. Об этом сообщается на сайте организации.

Встреча состоится 23 марта в Тегеране. Футболисты сыграют на стадионе «Азади», куда будут допущены болельщики. Матч начнется в 20:00 по московскому времени.

В последний раз сборные России и Иран встречались в 2017 году. Тогда матч завершился ничей со счетом 1:1. В составе команд отличились Сердар Азмун и Дмитрий Полоз.

Ранее 17 марта был объявлен окончательный состав сборной России на мартовский учебно-тренировочный сбор. В команду вызвали хавбека «Торино» Алексея Миранчука и полузащитника «Монако» Александра Головина. Впервые в состав сборной вошли вратарь «Урала» Илья Помазун, а также игроки «Спартака» — защитник Даниил Денисов и полузащитник Данил Пруцев.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Отечественные команды не выступают в еврокубках, а сборная России была лишена возможности побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.