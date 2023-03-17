Черчесов высказался о предстоящем матче сборных России и Ирана

Черчесов заявил, что иранец Азмун может доставить россиянам проблем в товарищеском матче

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о предстоящем матче национальной команды против Ирана. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Специалист рассказал, что не знает, как играет Иран, но лидер команды Сердар Азмун может доставить неприятности любой сборной. «В России его хорошо знают, так что сборной нужно подготовиться к нему», — заявил он.

Азмун выступал за российские клубы с 2013 года. Он был футболистом «Рубина», «Ростова» и «Зенита». Из последнего нападающий перешел в немецкий «Байер» в январе 2022 года. В составе сборной Ирана Азмун принял участие в чемпионате мира-2022, который команда покинула по итогам группового этапа.

Ранее 17 марта Российский футбольный союз подтвердил проведение товарищеского матча между сборными Ирана и России. Встреча состоится в Тегеране 23 марта в 20:00 по московскому времени.