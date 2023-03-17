Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Пари Нижний Новгород
0:1
Завершен
Ростов
Фонбет Кубок России|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Бетис
0:1
Завершен
Манчестер Юнайтед
Лига Европы|1/8 финала. 2-й матч
Фрайбург
0:2
Завершен
Ювентус
Лига Европы|1/8 финала. 2-й матч
Арсенал
1:1
Завершен
Спортинг
Лига Европы|1/8 финала. 2-й матч
Нью-Йорк Рейнджерс
4:2
Завершен
Питтсбург Пингвинз
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Джерси Дэвилз
3:4
Завершен
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ - регулярный чемпионат
06:25, 17 марта 2023Спорт

Тренер «Адмирала» назвал хоккеистов «Ак Барса» артистами

Главный тренер хоккейной команды «Адмирал» Тамбиев назвал игроков «Ак Барса» артистами
Леонид Тамбиев

Леонид Тамбиев. Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

Главный тренер хоккейной команды «Адмирал» из Владивостока Леонид Тамбиев назвал игроков казанского «Ак Барса» артистами после поражения его клуба со счетом 3:2, передает РИА Новости.

Он отметил, что его спортсмены не умеют так красиво выпрашивать удаления у судей. «У соперников артистов больше. Артисты! Опытные игроки. Упадут, когда нужно, за лицо хватаются. Они больше артисты, чем мы, а мы рабочая команда. Не артисты пока еще. Далеко еще нам», — подчеркнул тренер.

Тамбиев назвал игру хорошей, за исключением удалений в первом периоде. Он добавил, что команды сражались на равных, «Адмирал» переигрывал «Ак Барс» в некоторых моментах.

По словам тренера, в третьем периоде хоккеисты из его команды вышли побеждать после того, как в перерыве он сказали им «волшебные слова». Однако на поражение оказали влияние удаления игроков.

Ранее капитан казанского «Ак-Барса» Данис Зарипов объявил о завершении карьеры. Он выразил благодарность партнерам по команде и добавил, что останется с клубом, чтобы передать игрокам свой опыт и помочь преодолеть непростой путь в плей-офф.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В США назвали незаконными авиационные ограничения над Черным морем
При взрыве газа в российском жилом доме пострадали четыре человека
Политик объяснил причину отсутствия поставок французских танков на Украину
Сомнолог раскрыл положительный эффект от просмотра сериалов перед сном
Названа страна с наибольшей выгодой от продления зерновой сделки
Фитнес-эксперт назвал предпосылки для смены тренера
Россиян предупредили об опасности храпа
Описано влияние банковского кризиса США на мировую экономику и Россию
Военный аналитик оценил потери вооружения ВСУ
Стало известно о подготовке экипажей Т-90М к уничтожению танков НАТО на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.