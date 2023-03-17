Тренер «Адмирала» назвал хоккеистов «Ак Барса» артистами

Главный тренер хоккейной команды «Адмирал» Тамбиев назвал игроков «Ак Барса» артистами

Главный тренер хоккейной команды «Адмирал» из Владивостока Леонид Тамбиев назвал игроков казанского «Ак Барса» артистами после поражения его клуба со счетом 3:2, передает РИА Новости.

Он отметил, что его спортсмены не умеют так красиво выпрашивать удаления у судей. «У соперников артистов больше. Артисты! Опытные игроки. Упадут, когда нужно, за лицо хватаются. Они больше артисты, чем мы, а мы рабочая команда. Не артисты пока еще. Далеко еще нам», — подчеркнул тренер.

Тамбиев назвал игру хорошей, за исключением удалений в первом периоде. Он добавил, что команды сражались на равных, «Адмирал» переигрывал «Ак Барс» в некоторых моментах.

По словам тренера, в третьем периоде хоккеисты из его команды вышли побеждать после того, как в перерыве он сказали им «волшебные слова». Однако на поражение оказали влияние удаления игроков.

Ранее капитан казанского «Ак-Барса» Данис Зарипов объявил о завершении карьеры. Он выразил благодарность партнерам по команде и добавил, что останется с клубом, чтобы передать игрокам свой опыт и помочь преодолеть непростой путь в плей-офф.

