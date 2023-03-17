Тренер «Адмирала» назвал хоккеистов «Ак Барса» артистами
Главный тренер хоккейной команды «Адмирал» из Владивостока Леонид Тамбиев назвал игроков казанского «Ак Барса» артистами после поражения его клуба со счетом 3:2, передает РИА Новости.
Он отметил, что его спортсмены не умеют так красиво выпрашивать удаления у судей. «У соперников артистов больше. Артисты! Опытные игроки. Упадут, когда нужно, за лицо хватаются. Они больше артисты, чем мы, а мы рабочая команда. Не артисты пока еще. Далеко еще нам», — подчеркнул тренер.
Тамбиев назвал игру хорошей, за исключением удалений в первом периоде. Он добавил, что команды сражались на равных, «Адмирал» переигрывал «Ак Барс» в некоторых моментах.
По словам тренера, в третьем периоде хоккеисты из его команды вышли побеждать после того, как в перерыве он сказали им «волшебные слова». Однако на поражение оказали влияние удаления игроков.
Ранее капитан казанского «Ак-Барса» Данис Зарипов объявил о завершении карьеры. Он выразил благодарность партнерам по команде и добавил, что останется с клубом, чтобы передать игрокам свой опыт и помочь преодолеть непростой путь в плей-офф.