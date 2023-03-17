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12:50, 17 марта 2023Среда обитания

На АЭС в США произошла утечка радиоактивной воды

CBS: на АЭС «Монтичелло» в США произошла утечка 1,5 миллиона литров радиоактивной воды

Фото: Carlo Allegri / Reuters

На атомной электростанции «Монтичелло» в США произошла утечка воды с радиоактивным изотопом водорода тритием. Объем попавшей наружу жидкости составил 1,5 миллиона литров, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CBS.

Американская компания Xcel Energy обнаружила и локализовала утечку в ноябре 2022 года, однако информацию об инциденте обнародовали только в марте 2023-го.

Представитель организации Крис Кларк заявил, что в случае угрозы общественной безопасности Xcel Energy рассказала бы об утечках на АЭС раньше. В компании добавили, что к настоящему моменту удалось собрать 25 процентов разлитого трития. Работы по очистке продолжаются.

В декабре 2022 года на крупном нефтепроводе Keystone в американском штате Канзас произошла самая масштабная за последнее десятилетие утечка. Свыше 14 тысяч баррелей нефти попало в ручей. Утечка стала третьей по счету в истории Keystone с момента запуска нефтепровода в 2010 году. После инцидента официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала западные СМИ за замалчивание экологической катастрофы.

Александра Качан
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