На АЭС в США произошла утечка радиоактивной воды

CBS: на АЭС «Монтичелло» в США произошла утечка 1,5 миллиона литров радиоактивной воды

На атомной электростанции «Монтичелло» в США произошла утечка воды с радиоактивным изотопом водорода тритием. Объем попавшей наружу жидкости составил 1,5 миллиона литров, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CBS.

Американская компания Xcel Energy обнаружила и локализовала утечку в ноябре 2022 года, однако информацию об инциденте обнародовали только в марте 2023-го.

Представитель организации Крис Кларк заявил, что в случае угрозы общественной безопасности Xcel Energy рассказала бы об утечках на АЭС раньше. В компании добавили, что к настоящему моменту удалось собрать 25 процентов разлитого трития. Работы по очистке продолжаются.

В декабре 2022 года на крупном нефтепроводе Keystone в американском штате Канзас произошла самая масштабная за последнее десятилетие утечка. Свыше 14 тысяч баррелей нефти попало в ручей. Утечка стала третьей по счету в истории Keystone с момента запуска нефтепровода в 2010 году. После инцидента официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала западные СМИ за замалчивание экологической катастрофы.