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15:16, 18 марта 2023Спорт

Тренер «Спартака» прокомментировал первое за три месяца поражение команды

Абаскаль не стал называть матч с «Оренбургом» худшим для «Спартака» под его руководством

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал поражение команды в матче против «Оренбурга». Его слова приводит «Чемпионат».

Специалист не стал назвать эту встречу худшей для московской команды под его руководством. «Худший — это когда не бьешь по воротам, а соперник полностью контролирует игру и не дает ничего сделать. У нас были моменты, мы вели игру на половине соперника — был виден характер игроков», — отметил Абаскаль.

18 марта «Спартак» на выезде уступил «Оренбургу» со счетом 2:0. Впервые с августа 2022 года красно-белые не смогли поразить ворота соперников. Это поражение стало для москвичей первым за три с половиной месяца. Предыдущий раз они уступили в гостях «Крыльям Советов» в матче пятого тура группового этапа Кубка России 27 ноября.

После 19-го тура РПЛ «Спартак» занимал второе место в турнирной таблице лиги, набрав 40 очков. В следующем туре клуб сразится дома с «Ахматом» 2 апреля.

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Ксения Курашкина
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