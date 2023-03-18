В российском регионе автомобиль сбил пятеро детей и взрослых

В Крыму автомобиль легковой сбил троих детей и двоих взрослых

В Нижнегорском районе Крыма легковой автомобиль сбил семью из пяти человек, переходивших дорогу. Об этом сообщает ТАСС .

В пресс-службе республиканской прокуратуры отметили, что двоих взрослых и троих детей доставили в больницу.

Ранее, 20 февраля, на Крымском мосту произошла авария. По информации «Известий», погибли три человека, еще один пострадал. Две машины получили серьезные повреждения. Предположительно, столкновение было лобовым.

В январе в Крыму мужчина за рулем BMW сбил переходивших дорогу двух детей и скрылся. На детей восьми и девяти лет наехал автомобиль, когда они находились около входа в один из скверов Керчи близ улицы Первой пятилетки. Пострадавших госпитализировали.