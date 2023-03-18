Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:17, 18 марта 2023Мир

Оппозиционная партия Венгрии предложила отозвать посла из России

Оппозиционная партия «Диалог за Венгрию» предложила отозвать посла страны из России

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Оппозиционная партия «Диалог за Венгрию» предложила отозвать посла из Москвы и объявить нежелательным нахождение главы российской дипмиссии в Будапеште. С таким заявлением выступил представитель партии Ричард Барабаш, сообщает ТАСС.

Свое решение Барабаш объяснил выданным Международным уголовным судом (МУС) ордером на арест президента России Владимира Путина.

Также политик считает, что приостановка контактов на уровне послов не будет означать разрыва дипломатических отношений с РФ. Барабаш подчеркнул, что «это невозможно из-за политики безопасности, энергетической безопасности и экономических проблем, и было бы неправильно прекращать эти отношения».

Вместе с тем «Диалог за Венгрию» призывает национальный парламент выступить за вступление Финляндии и Швеции в НАТО, чтобы «противостоять имеющей место угрозе со стороны РФ».

Днем ранее досудебная палата II Международного уголовного суда выдала ордеры на «арест» Путина и детского омбсудсмена Львовой-Беловой. Сотрудники МУС объясняют, что принятое решение якобы связано с «незаконным вывозом детей» с Украины. Российский МИД называл обвинения ложными.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Путин приехал в Севастополь в годовщину вхождения Крыма в состав России
Анну Семенович раскритиковали за излишний фотошоп
В Севастополе рассказали о неожиданном приезде Путина за рулем
В Турции прокомментировали глумление над Кораном бойцами ВСУ
В Германии заявили о конце эпохи дешевой энергии из России
Оппозиционная партия Венгрии предложила отозвать посла из России
«Динамо» прервало беспроигрышную серию «Урала»
В МУС выразили сожаление в связи с ордером на «арест» Путина
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на двух направлениях
СБУ конфисковала активы на сумму более миллиарда гривен у российского бизнесмена
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.