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09:20, 18 марта 2023Спорт

Германия выступила против возвращения россиян на международные турниры

Олимпийский комитет Германии выступил против возвращения россиян на международные турниры

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Национальный олимпийский комитет Германии (DOSB) выступил против возвращения россиян и белорусов на международные турниры. Заявление приведено на официальном сайте организации.

При этом в DOSB подчеркнули, что не собираются бойкотировать Олимпийские игры в Париже 2024 года даже в случае допуска к ним сборных России и Белоруссии. «Единственными жертвами такого спортивного бойкота станут спортсмены, которые упустят возможно единственный шанс осуществить свою олимпийскую мечту», — отмечают в организации.

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26 мая 2022

18 февраля против допуска россиян и белорусов к Играм 2024 года выступил Европарламент. В Международном олимпийском комитете заявили, что резолюция Европарламента противоречит автономии спортивных организаций и объединяющей миссии Олимпиады.

25 января в МОК заявили, что рассматривается возможность индивидуального допуска к соревнованиям для российских и белорусских атлетов. Однако окончательного решения по этому вопросу нет. Соревнования в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Андрей Стрельцов
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