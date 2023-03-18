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07:03, 18 марта 2023Мир

Оценены последствия для военного потенциала ЕС от поставок вооружения Украине

Военный эксперт Дандыкин: военный потенциал Евросоюза сильно ослаб из-за поставок Украине

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert / dpa / Globallookpress.com

Военный потенциал Европейского союза (ЕС) сильно ослаб из-за многочисленных поставок вооружения Украине. Так оценил последствия для ЕС капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Лентой.ру».

«Запасы снарядов и вооружения серьезно просели даже в Соединенных Штатах Америки, а в Европейском союзе — тем более. Потому что они (страны Европейского союза — прим. «Ленты.ру») после развала СССР крупных запасов и не делали», — заявил собеседник «Ленты.ру».

В Евросоюзе сейчас большие проблемы и со снарядами, и с танками, которые начинают передавать Украине, и с другими видами вооружения. А самое главное, что раскачать военную экономику не так уж и просто — для этого потребуются даже не месяцы, а годы

Василий Дандыкинвоенный эксперт

Ранее стало известно, что некоторые страны Европейского союза, в том числе Эстония, захотели включить в декларацию саммита ЕС обязательство по поставке Украине одного миллиона артиллерийских снарядов до конца 2023 года.

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В начале марта появилась информация о том, что Еврокомиссия (ЕК) захотела увеличить производство боеприпасов для украинских военных и нарастить их поставки. В частности, речь шла об артиллерийских снарядах калибра 155 миллиметров. Spiegel сообщал, что конкретные решения, вероятно, должны принять на саммите ЕС в Брюсселе 23-24 марта.

В конце февраля The New York Times писала, что Европа сталкивается с проблемами при поставках западных танков Украине. В частности, Финляндия отправила Киеву не танки Leopard, а три машины разминирования на базе Leopard 2. Швеция же предложила только около 10 единиц боевых машин.

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Варвара Кошечкина
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