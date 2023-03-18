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12:41, 18 марта 2023Россия

В Госдуме захотели ввести ответственность за русофобию

Вице-спикер Госдумы Яровая: русофобию необходимо в законодательство как преступление

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила классифицировать русофобию как опасное преступление и прописать ответственность за нее в российском законодательстве. Ее слова приводятся на сайте нижней палаты парламента.

С таким заявлением Яровая выступила, комментируя решение Международного уголовного суда (МУС) об ордерах на «арест» президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Вице-спикер отметила, что русофобия сейчас насаждается в мире и приобретает опасные формы проявления.

«Вне всякого сомнения, данное решение надлежит квалифицировать как акт международного терроризма, направленный против России и подрывающий основы глобальной безопасности в мире. Русофобия как опасное преступление должно быть внесено в законодательство», — сказала Яровая.

О решении МУС выдать ордеры на «арест» Путина и Львовой-Беловой стало известно 17 марта. Официальный представитель МИД России Мария Захарова позже заявила, что решения этой инстанции не имеют значения для РФ, в том числе с правовой точки зрения. Песков также напомнил, что страна не признает юрисдикцию МУС.

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Варвара Кошечкина
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