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14:42, 18 марта 2023Спорт

Алексей Миранчук пропустит мартовские матчи сборной России

Алексей Миранчук пропустит мартовские матчи сборной России из-за травмы бедра

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Полузащитник «Торино» Алексей Миранчук пропустит мартовский учебно-тренировочный сбор российской национальной команды. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза.

Хавбек получил травму приводящей мышцы бедра. Об этом сборную официально известил итальянский клуб. На восстановление спортсмену потребуется около десяти дней.

17 марта стало известно, что 27-летний Миранчук вошел в окончательный состав футболистов на мартовский учебно-тренировочный сбор. 23 марта команда проведет товарищеский матч против сборной Ирана в Тегеране. Также россияне могут сыграть с командой Ирака.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола исключила российские сборные из международных турниров. Также российские клубы отстранили от участия в еврокубках.

Миранчук стал футболистом «Торино» 11 августа. Туринский клуб взял россиянина в аренду из «Аталанты» с правом выкупа.

Ксения Курашкина
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