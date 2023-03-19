Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Химки
0:1
Завершен
Ростов
МИР Российская Премьер-лига|20-й тур
Авангард
4:3
Завершен
Металлург Мг
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/2 финала - Восток. 2-й матч
Крылья Советов
0:1
Завершен
Ахмат
МИР Российская Премьер-лига|20-й тур
Пари Нижний Новгород
1:1
Завершен
Торпедо М
МИР Российская Премьер-лига|20-й тур
Торино
0:4
Завершен
Наполи
Италия - Серия А|27-й тур
ЦСКА
3:2
Завершен
Локомотив
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/2 финала - Запад. 2-й матч
ЦСКА
1:0
Завершен
Зенит
МИР Российская Премьер-лига|20-й тур
Лацио
1:0
Завершен
Рома
Италия - Серия А|27-й тур
Интер М
Сегодня
22:45 (Мск)
Ювентус
Италия - Серия А|27-й тур
Барселона
Сегодня
23:00 (Мск)
Реал Мадрид
Испания - Примера|26-й тур
21:31, 19 марта 2023Спорт

ЦСКА победил «Зенит» в матче РПЛ

ЦСКА со счетом 1:0 победил «Зенит» в матче 20-го тура РПЛ

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

ЦСКА победил «Зенит» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 1:0. Голом отметился 24-летний нападающий Федор Чалов на 72-й минуте.

«Зенит» после 20 матчей продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. В активе сине-бело-голубых 48 очков. ЦСКА расположился на пятом месте, набрав 35 очков.

Следующую игру в чемпионате России петербуржцы проведут дома против «Урала». Встреча состоится 2 апреля. Красно-синие в этот же день сыграют в гостях с «Факелом».

Ранее 19 марта в 20-м туре РПЛ «Ахмат» со счетом 1:0 обыграл «Крылья Советов». «Торпедо» вничью 1:1 сыграло с «Пари Нижний Новгород», однако позднее московская команда заявила о намерении опротестовать этот результат из-за нарушения соперниками Регламента чемпионата России-2022/2023.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
В Польше назвали условие вступления в конфликт с Россией
Украинские военные прошли обучение в Италии перед отправкой Киеву ЗРК
Фитнес-тренер посоветовал простые упражнения от отеков ног
Кандидат в президенты Турции оценил будущее отношений Москвы и Анкары
Еще одна страна изъявила желание поставлять газ в Европу
ЦСКА победил «Зенит» в матче РПЛ
В США раскрыли план Зеленского о конфликте с Россией
В Белоруссии оценили опасность нацистских группировок для страны
В Москве один человек погиб при пожаре в многоэтажке
Дженнифер Псаки дебютировала с собственным телешоу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.