ЦСКА победил «Зенит» в матче РПЛ

ЦСКА со счетом 1:0 победил «Зенит» в матче 20-го тура РПЛ

ЦСКА победил «Зенит» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 1:0. Голом отметился 24-летний нападающий Федор Чалов на 72-й минуте.

«Зенит» после 20 матчей продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. В активе сине-бело-голубых 48 очков. ЦСКА расположился на пятом месте, набрав 35 очков.

Следующую игру в чемпионате России петербуржцы проведут дома против «Урала». Встреча состоится 2 апреля. Красно-синие в этот же день сыграют в гостях с «Факелом».

Ранее 19 марта в 20-м туре РПЛ «Ахмат» со счетом 1:0 обыграл «Крылья Советов». «Торпедо» вничью 1:1 сыграло с «Пари Нижний Новгород», однако позднее московская команда заявила о намерении опротестовать этот результат из-за нарушения соперниками Регламента чемпионата России-2022/2023.