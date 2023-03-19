Во Франции назвали причину возможного ареста Трампа

Политик Филиппо: Трампа могут арестовать из-за его высказываний против разжигания войны

Бывшего президента США Дональда Трампа могут арестовать из-за его высказываний против разжигания глобальной войны. Причину возможного ареста политика назвал в своем Twitter лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Трамп объявил, что его могут арестовать. Настоящая причина — он тот, кто может уничтожить глобализм, он противостоит развязыванию третьей мировой войны. Американцы должны противостоять этому аресту», — подчеркнул политик.

18 марта Дональд Трамп рассказал, что 21 марта его могут задержать в рамках дела, возбужденного прокуратурой Манхэттена. В связи с этим он призвал своих сторонников выходить на протесты. Политик также раскритиковал прокуратуру Манхэттена за коррупцию и политизированность.

В свою очередь, американский предприниматель Илон Маск предрек Трампу победу на выборах в 2024 году в случае его задержания. По мнению бизнесмена, политик будет переизбран с сокрушительной победой.

10 марта стало известно, что бывшего американского лидера вызывали на допрос по делу о выплатах стриптизерше и бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд. Утверждалось, что в разгар президентской кампании 2016 года адвокат Трампа Майкл Коэн выплатил ей 130 тысяч долларов за неразглашение информации о связях с политиком.