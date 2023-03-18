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17:05, 18 марта 2023Мир

Маск предрек Трампу победу на выборах из-за задержания

Илон Маск предрек Трампу победу на президентских выборах в случае его задержания

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск предрек бывшему президенту США Дональду Трампу победу на выборах в 2024 году в случае его задержания. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Ранее Трамп заявил, что 21 марта его могут задержать по делу, возбужденному прокуратурой Манхэттена. Экс-президент призвал сторонников выходить на митинги в его поддержку.

«Если это произойдет, Трамп будет переизбран с сокрушительной победой», — написал Макс, комментируя новость о задержании бывшего американского лидера.

Ранее стало известно, что Трампу могут вскоре предъявить обвинения по делу о выплатах порноактрисе Стефани Клиффорд, известной как Сторми Дэниелс. По данным СМИ, в разгар президентской кампании 2016 года экс-президент заплатил ей за неразглашение информации о связях с ним.

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Алевтина Запольская
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