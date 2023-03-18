Маск предрек Трампу победу на выборах из-за задержания
Американский предприниматель Илон Маск предрек бывшему президенту США Дональду Трампу победу на выборах в 2024 году в случае его задержания. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Ранее Трамп заявил, что 21 марта его могут задержать по делу, возбужденному прокуратурой Манхэттена. Экс-президент призвал сторонников выходить на митинги в его поддержку.
«Если это произойдет, Трамп будет переизбран с сокрушительной победой», — написал Макс, комментируя новость о задержании бывшего американского лидера.
Ранее стало известно, что Трампу могут вскоре предъявить обвинения по делу о выплатах порноактрисе Стефани Клиффорд, известной как Сторми Дэниелс. По данным СМИ, в разгар президентской кампании 2016 года экс-президент заплатил ей за неразглашение информации о связях с ним.