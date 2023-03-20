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07:00, 20 марта 2023Из жизни

Мужчина похитил женщину и на два месяца запер ее в шкафу

Independent: похититель два месяца продержал свою жертву в заточении в шкафу

Фото: Matt Rourke / AP

Полиция в американском городе Дайерсбург, штат Теннесси, освободила женщину, которую похитил ее возлюбленный и два месяца продержал в заточении в шкафу. Об этом сообщает Independent.

Мужчина похитил свою 40-летнюю возлюбленную и запер ее в шкафу. Все это время похититель предоставлял жертве ограниченное количество еды и не пускал в туалет. Он запирал шкаф на хитроумный замок с тросом и разрешал ей покидать место заточения только на час в день.

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Ей удалось сбежать только через два месяца. Оказавшись на свободе, она подошла к рабочему на улице и рассказала о похищении, которое произошло несколько недель назад. Мужчина передал ее слова полиции.

Полицейские прибыли на место происшествия и нашли потерпевшую, которая пряталась на стройке поблизости. Сотрудники правоохранительных органов разыскали пустующий дом, в котором ее запирал похититель. Они обнаружили в жилище экскременты, как и описывала потерпевшая.

На лице жертвы были порезы, а ее вес составлял менее 45 килограммов. Потерпевшую доставили в больницу, откуда врачи отпустили ее после оказания медицинской помощи.

Она рассказала, что похитителем был 30-летний Брентон Белл, и подчеркнула, что в прошлом их связывали отношения. Сотрудники правоохранительных органов арестовали мужчину. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о похищении при отягчающих обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Техас похитил женщину и четыре года держал ее взаперти в трейлере с зарешеченными окнами. Жертва, чье имя не разглашается, сумела позвонить с телефона и позвать на помощь, пока ее похититель был на работе.

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Алиса Дмитриева
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