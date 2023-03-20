Еще одна страна отказалась проводить турнир по фехтованию из-за допуска россиян

Финляндия отказалась проводить турнир по фехтованию в знак протеста против допуска россиян

Финская ассоциация фехтования и пятиборья (SM5L) отказалась проводить турнир Kupittaa Tournament из-за допуска россиян. Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что решение было принято в знак протеста в адрес Международной федерации фехтования (FIE), которая разрешила российским и белорусским спортсменам вернуться на турниры. «Поскольку в сложившихся обстоятельствах SM5L не могла помешать российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях, у федерации не было другого выхода», — говорится в заявлении.

Ранее еще одна страна, Германия, выступила против проведения турнира с участием россиян. Европейское государство отказалось принимать этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин.

10 марта стало известно, что FIE решила вновь допустить российских и белорусских спортсменов к турнирам. Возвращение спортсменов на старты состоится не раньше середины апреля 2023 года. 2 марта 2022 года FIE временно отстранила сборные двух стран от участия в стартах под своей эгидой.