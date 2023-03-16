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17:48, 16 марта 2023Спорт

Германия отказалась проводить этап КМ по фехтованию из-за допуска россиян

Германия отказалась проводить этап Кубка мира по фехтованию из-за допуска россиян

Фото: Eibner-Pressefoto / Globallookpress.com

Германия отказалась принимать этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин. Об этом сообщается на сайте Федерация фехтования страны (DFB).

Решение принято в знак протеста против допуска к международным соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии. Турнир должен был состояться в начале мая в Таубербишофсхайме.

10 марта издание Inside the Games сообщило, что Международная федерация фехтования (FIE) решила вновь допустить российских и белорусских спортсменов к турнирам. Возвращение спортсменов на старты состоится не раньше середины апреля 2023 года.

2 марта 2022 года FIE временно отстранила сборные России и Белоруссии от участия в стартах под эгидой организации.

Алексей Гусев
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