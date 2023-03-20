Чемпион России по футболу назвал поражения «Зенита» катастрофой

Владислав Радимов назвал поражения «Зенита» в РПЛ и Кубке России катастрофой

Чемпион России по футболу и бывший хавбек «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал поражение сине-бело-голубых в матче против ЦСКА. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Что происходит с "Зенитом"? Он приучил, что два поражения на неделе — не вспомнить такого даже. Сегодня "Зенит" в концовке добавил, хотелось бы видеть такой команду постоянно», — заявил Радимов. Он назвал катастрофой результаты петербуржцев.

19 марта сине-бело-голубые на выезде уступили ЦСКА в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). 15 марта «Зенит» на своем поле в серии пенальти проиграл московскому «Динамо» в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России и выбыл из борьбы за трофей.

В РПЛ после 20 туров клуб из Санкт-Петербурга продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 48 очков. Следующую игру в чемпионате России команда проведет дома против «Урала». Встреча состоится 2 апреля.