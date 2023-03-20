Федерация тенниса Украины выступила против бойкота турниров с участием россиян

Федерация тенниса Украины выступила против бойкота турниров с участием российских атлетов

Федерация тенниса Украины выступила против бойкота турниров с участием российских атлетов. Заявление приводится на сайте организации.

«Если россиян и белорусов допускают к соревнованиям, нужно с ними играть и побеждать, а не избегать битвы», — говорится в сообщении. Отмечается, что возможный бойкот турниров станет санкцией для украинских спортсменов. Кроме того, организация выразила недовольство тем, что россияне продолжают выступать на международных соревнованиях.

Россияне принимают участие в турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов и Женской теннисной ассоциации в нейтральном статусе. При этом россиянам запрещено выступать на соревнованиях под эгидой Международной федерации тенниса.

В январе Международный олимпийский комитет заявил, что рассматривает возможность допуска россиян до международных турниров, в том числе Олимпийских игр-2024, в нейтральном статусе, однако окончательного решения по этому вопросу нет. После этого президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт сообщил, что сборная Украины может пропустить Олимпиаду в Париже, если в ней будут участвовать сборные России и Белоруссии.