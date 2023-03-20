Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Адмирал
1:0
Завершен
Ак Барс
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/2 финала - Восток. 3-й матч
Самара
Завтра
18:00 (Мск)
Автодор
Единая лига ВТБ|Группа Б
Торпедо
Сегодня
19:30 (Мск)
СКА
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/2 финала - Запад. 3-й матч
Питтсбург Пингвинз
Завтра
02:00 (Мск)
Оттава Сенаторз
НХЛ - регулярный чемпионат
Детройт Ред Уингз
Завтра
02:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Колорадо Эвеланш
Завтра
04:00 (Мск)
Чикаго Блэкхоукс
НХЛ - регулярный чемпионат
16:48, 20 марта 2023Спорт

Федерация тенниса Украины выступила против бойкота турниров с участием россиян

Федерация тенниса Украины выступила против бойкота турниров с участием российских атлетов

Фото: Carl Recine / Reuters

Федерация тенниса Украины выступила против бойкота турниров с участием российских атлетов. Заявление приводится на сайте организации.

«Если россиян и белорусов допускают к соревнованиям, нужно с ними играть и побеждать, а не избегать битвы», — говорится в сообщении. Отмечается, что возможный бойкот турниров станет санкцией для украинских спортсменов. Кроме того, организация выразила недовольство тем, что россияне продолжают выступать на международных соревнованиях.

Россияне принимают участие в турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов и Женской теннисной ассоциации в нейтральном статусе. При этом россиянам запрещено выступать на соревнованиях под эгидой Международной федерации тенниса.

В январе Международный олимпийский комитет заявил, что рассматривает возможность допуска россиян до международных турниров, в том числе Олимпийских игр-2024, в нейтральном статусе, однако окончательного решения по этому вопросу нет. После этого президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт сообщил, что сборная Украины может пропустить Олимпиаду в Париже, если в ней будут участвовать сборные России и Белоруссии.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Си Цзиньпин заявил об уверенности в поддержке Путина народом на выборах
Еще одна страна отказалась проводить турнир по фехтованию из-за допуска россиян
Россиянин намеренно сбил на автомобиле двух мужчин и оказался в СИЗО
Сыгравший Михаила «Горшка» Горшенева актер рассказал о работе дворником
Жительница Мариуполя заявила об угрозах ее семье после встречи с Путиным
Volkswagen попросит одобрения на продажу завода в России
В Подмосковье учительница пожаловалась Кадырову на угрозы родителей школьника
Moschino лишился креативного директора
Президент Чехии спрогнозировал перелом в конфликте на Украине
В российском городе жильцы обязали застройщика решить проблему с холодным жильем
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.