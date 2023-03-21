Овечкин рассказал о поддержке хоккеистов «Вашингтона» после смерти отца

Овечкин рассказал, что поддержка игроков «Вашингтона» после смерти отца была невероятной

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин рассказал о поддержке одноклубников после смерти отца. Его слова приводятся на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Это были тяжелые дни, но команда мне здорово помогла», — заявил капитан «Вашингтона» и отметил, что поддержка хоккеистов была невероятной.

15 февраля Овечкин сообщил о смерти отца. Днем ранее хоккеист покинул расположение «Вашингтона» и улетел в Москву. После возвращения капитана игроки вышли на матч против «Анахайм Дакс» в шлемах с наклейками «Papa Ovi» и отметили, что планируют выступать в них до конца сезона.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Все сезоны в Северной Америке он провел за «Вашингтон». Вместе с клубом хоккеист выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м.