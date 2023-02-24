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18:20, 24 февраля 2023Спорт

Овечкин высказался об акциях «Вашингтона» в память о его отце

Александр Овечкин поблагодарил «Вашингтон» за акции в память о его отце

Фото: Ron Chenoy-USA TODAY Sports / Reuters

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин высказался об акциях команды в память о его отце Михаиле. Слова спортсмена приводит ESPN.

Игроки столичного клуба вышли на матч против «Анахайм Дакс» 24 февраля в шлемах с наклейками «Papa Ovi». Сообщалось, что команда планирует играть в них до конца сезона-2022/2023. «Благодарю команду и организацию за поддержку. Это было трудное время для меня, для моей семьи и для всех моих друзей, но это жизнь, и это останется в памяти навсегда», — сказал хоккеист.

15 февраля Овечкин сообщил о смерти отца Михаила. Днем ранее хоккеист покинул расположение «Вашингтона» и улетел в Москву. Перед матчем с «Флоридой Пантерс» 17 февраля клуб, капитаном которого является россиянин, почтил память Овечкина-старшего.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Все сезоны в Северной Америке он провел за «Вашингтон». Вместе с клубом хоккеист выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м.

Андрей Стрельцов
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