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10:35, 21 марта 2023Наука и техника

Истребитель ВВС Пакистана J-10 получил оборудование Су-35

Пользователь Twitter заметил у пакистанского истребителя J-10 оборудование от Су-35

Фото: Pakdefense.com

Пакистанский истребитель J-10 китайского производства получил оборудование российского самолета Су-35. Об этом в Twitter сообщает пользователь @Roberto05246129.

Речь идет об авиационной станции предупреждения об облучениях (СПО) Л-150 «Пастель», позволяющей заметить факт облучения летательного аппарата радиолокационной станцией противника. На изображении, показанном пользователем, данная СПО на самолете, принадлежащем Военно-воздушным силам (ВВС) Пакистана, отмечена стрелкой.

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В ноябре издание The Drive написало, что Китай заместил российские двигатели АЛ-31Ф на истребителях J-15.

В мае 2021 года издание Defense News заметило, что многоцелевые истребители четвертого поколения J-10C, оснащенные местными двигателями WS-10B вместо российских серии АЛ-31Ф, начали поступать на вооружение Воздушных сил Народно-освободительной армии Китая.

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Иван Потапов
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