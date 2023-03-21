Власти Крыма оценили наклейки с мемами на сбитых дронах ВСУ

Советник главы Крыма Крючков назвал шизофренией наклейки с мемами на украинских БПЛА

Наклейки с интернет-мемами на сбитых украинских беспилотниках свидетельствуют о моральном и ментальном разложении украинской армии, считает советник главы Крыма Олег Крючков. Об этом он заявил РИА Новости.

Крючков опубликовал фото обломков украинских БПЛА с наклеенными на фюзеляжи интернет-мемами Trollface и B**** please (лицо китайского баскетболиста Яо Мина). «Цинизм или шизофрения. Бить по жилым домам и рисовать мемы», — сказал советник главы Крыма. Он подчеркнул, что в домах — целях атаки — находились дети.

По словам Крючкова, один из БПЛА был сбит над зданием техникума в Джанкое. Никаких военных объектов поблизости нет, отметил он. Сбитый дрон, помимо взрывчатого вещества, был начинен поражающими элементами. «Хотели отомстить крымчанам за их выбор», — заключил советник.

Украинские беспилотники атаковали Крым вечером 20 марта. На полуострове сработала противовоздушная оборона. Пострадал один человек, его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что после атаки обстановка на полуострове находится под контролем, серьезных повреждений нет. Он попросил не акцентировать внимание на «фейках, которые разгоняет украинская пропаганда».