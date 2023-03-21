Сборная России лишилась еще одного футболиста перед международными матчами

Защитник Артем Макарчук покинул расположение сборной России перед международными матчами

Сборная России лишилась футболиста Артема Макарчука перед международными товарищескими матчами. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Отмечается, что игрок «Сочи» покинул расположение команды по состоянию здоровья. Таким образом, он пропустит остаток мартовского сбора в Новогорске и не выступит в предстоящих товарищеских матчах.

Ранее стало известно, что матчи сборной из-за травм пропустят полузащитник «Монако» Александр Головин, хавбек «Торино» Алексей Миранчук, а также капитан московского «Спартака» Георгий Джикия.

23 марта команда проведет матч против сборной Ирана в Тегеране. На 26 марта запланирована домашняя встреча с командой Ирака.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) исключила российские сборные из международных турниров. Также российские клубы отстранили от участия в еврокубках.