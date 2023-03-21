Иран понадеялся на огромные объемы своповых поставок нефти и газа из России

Иран заявил о намерении получить «огромные объемы» своповых поставок нефти и газа из РФ

Иран надеется на Тегеран рассчитывает на «огромные объемы» своповых поставок нефти и газа из России в 2023 году, заявил в разговоре с РИА Новости иранский министр экономики и финансов Эхсан Хандузи.

Он добавил, что в последнее время поставки замедлились из-за некоторых стран-соседей Ирана, но теперь «этот вопрос решен».

Переговоры о маршрутах и механизмах своповых поставок российских энергоресурсов через территорию Ирана ведутся с лета 2022 года. Поставки идут с ноября. Стороны заявляли, что заключат долгосрочное соглашение до конца года. Как сообщал вице-премьер Александр Новак, на первом этапе договор может предполагать поставку пяти миллионов тонн нефти в год и до десяти миллиардов кубометров газа.

Иран обладает собственными значительными запасами нефти и газа, поэтому, как отмечают аналитики, сделка носит более политический, чем энергетический характер. Она слабо повлияет на рост доходов России от продажи энергоресурсов, но укрепит двухсторонние отношения с дружественным режимом.

При этом главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин заметил, что в Иран газ пойдет значительно дешевле, чем в Европу, в противном случае Тегерану топливо будет не нужно.