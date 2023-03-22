Хоккеист «Металлурга» Кошелев попал под суд за покупку военного билета

В Уфе начался суд над хоккеистом «Металлурга» Кошелевым по делу о покупке военного билета

В Ленинском районном суде Уфы начался процесс по уголовному делу 27-летнего нападающего хоккейного клуба «Металлург» Семена Кошелева, обвиняемого в даче взяток, чтобы уклониться от службы в армии. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По версии следствия, в 2019 году хоккеист через бывшего полицейского Фарита Самигуллина получил за взятку военный билет, не проходя службу в армии, а также диплом о высшем образовании.

Общая сумма незаконного вознаграждения, переданная спортсменом должностным лицам, составила 720 тысяч рублей. Кошелев признал свою вину в даче взяток.

Этот суд ранее оштрафовал на 400 тысяч рублей бывшего футболиста молодежной команды «Уфы» Дмитрия Белозерова за попытку купить военный билет. Аналогичный приговор получил хоккеист ханты-мансийского клуба «Югра» Владислав Лукин, заплативший уже два миллиона рублей в казну за военный билет и водительские права. Хоккеиста Михаила Воробьева, также подкупившего сотрудника военкомата, чтобы не служить в российской армии тоже осудили на двухмиллионный штраф. Третий фигурант дела — хоккеист Анвар Сулейманов — получил пять лет условно.

Всем им помогал Самигуллин и начальник отделения призыва военного комиссариата Орджоникидзевского и Калининского районов Уфы Константин Выропаев. В отношении них также возбуждены уголовные дела о коррупции.