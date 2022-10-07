Названо наказание для пытавшегося купить военный билет российского футболиста

Футболиста Белозерова оштрафовали на 400 тысяч рублей за попытку купить военный билет

Ленинский районный суд Уфы оштрафовал бывшего футболиста молодежной команды «Уфы» Дмитрия Белозерова за попытку купить военный билет. Наказание называет РБК.

Суд признал 23-летнего футболиста виновным в покушении на дачу взятки и назначил штраф размером в 400 тысяч рублей. Отмечается, что Белозеров в декабре 2019 года передал посреднику 175 тысяч рублей для получения отсрочки от службы в армии, однако тот не передал средства должностному лицу военного комиссариата.

Спортсмен признал вину во время суда. Гособвинение запрашивало для подсудимого штраф в размере 2,6 миллиона рублей.

В августе бывший вратарь уфимского клуба Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» Анвар Сулейманов признался в покупке военного билета. Правоохранители вышли на игрока в ходе рассмотрения дела бывшего полицейского Фарита Самигуллина, который помогал спортсменам уфимского клуба избежать армии и готовил им военные билеты.