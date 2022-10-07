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Названо наказание для пытавшегося купить военный билет российского футболиста

Футболиста Белозерова оштрафовали на 400 тысяч рублей за попытку купить военный билет

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Ленинский районный суд Уфы оштрафовал бывшего футболиста молодежной команды «Уфы» Дмитрия Белозерова за попытку купить военный билет. Наказание называет РБК.

Суд признал 23-летнего футболиста виновным в покушении на дачу взятки и назначил штраф размером в 400 тысяч рублей. Отмечается, что Белозеров в декабре 2019 года передал посреднику 175 тысяч рублей для получения отсрочки от службы в армии, однако тот не передал средства должностному лицу военного комиссариата.

Спортсмен признал вину во время суда. Гособвинение запрашивало для подсудимого штраф в размере 2,6 миллиона рублей.

В августе бывший вратарь уфимского клуба Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» Анвар Сулейманов признался в покупке военного билета. Правоохранители вышли на игрока в ходе рассмотрения дела бывшего полицейского Фарита Самигуллина, который помогал спортсменам уфимского клуба избежать армии и готовил им военные билеты.

Анастасия Борисова
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