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14:19, 22 марта 2023Спорт

Описаны подробности выздоровления Костомарова

Sport24: у Романа Костомарова идет медленный процесс выздоровления

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Источник Sport24 описал подробности выздоровления олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова. Его слова приводятся на сайте издания.

Источник заявил, что у 46-летнего спортсмена идет медленный процесс выздоровления. «Каких-то рывков ни в ту, ни в другую сторону сейчас нет», — добавил он.

19 марта РБК сообщал о заметном улучшении состояния Костомарова. Отмечалось, что фигурист начинает дышать самостоятельно без вспомогательного оборудования.

Ранее появились новые подробности об операциях, проведенных спортсмену. «Сначала Костомарову ампутировали обе стопы, затем голени обеих ног. Также ампутировали всю кисть руки», — рассказал источник «Московского комсомольца».

Костомаров был госпитализирован 10 января. У него выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B.

Дарья Коршунова
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