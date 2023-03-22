В МИД России оценили вероятность нового обмена заключенными с США

Замглавы МИД РФ Рябков: сейчас нет оснований говорить о новых обменах заключенными с США

В России сейчас не видят оснований говорить о новых обменах заключенными с США. Так вероятность новых договоренностей с Вашингтоном оценил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

Он отметил, что это в том числе касается обмена сына красноярского губернатора Артема Усса. «Я надеюсь, что он так или иначе вернется домой, но по большому счету сейчас говорить о чем-то в плане каких-то обменов нет оснований», — признал Рябков.

Дипломат добавил, что Россия, как и прежде, будет бороться за каждого своего гражданина. На вопрос о перспективах обмена сына губернатора он ответил фразой «возможно все».

В октябре прошлого года Артема Усса задержали в Италии по запросу США. Его и еще пятерых россиян обвиняют в уклонении от санкций и в отмывании денег. Также обвинения предъявлены двум нефтетрейдерам.

В январе 2023 года стало известно о желании Усса-младшего быть экстрадированным в Россию. 21 марта газета La Repubblica сообщила, что суд в Италии постановил выдать сына губернатора США.