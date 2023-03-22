В МИД пригрозили ответом на любые агрессивные действия США

Замглавы МИД РФ Рябков обещал ответ России на любые агрессивные действия США

Замглавы МИД России Сергей Рябков прокомментировал слова сенатора из США Линдси Грэма, который призвал сбивать российские самолеты, приближающиеся к американским в воздушном пространстве. Слова дипломата приводит РИА Новости.

В кулуарах дискуссионного клуба «Валдай» Рябков подчеркнул, что слова Грэма и другие подобные заявления следует воспринимать серьезно, поскольку они отражают готовность США «сделать максимум, чтобы нанести нам урон во всех сферах, в военной репутационный урон тоже попытаться нанести». Он обещал, что Россия ответит на любые агрессивные действия Вашингтона.

«Это отражение того, что выступающие с такого рода заявлениями люди слабо себе представляют реалии ядерного века и совсем забыли о том, что РФ готова защищать себя от агрессивных выпадов всеми имеющимися в ее распоряжении средствами», — пригрозил Рябков.

Дипломат уточнил, что не имеет в виду ядерный арсенал России. Он подчеркнул, что существует определенный регламент обращения к этому типу оружия. По его мнению, гибридная война США и других стран против России обретает новые формы. Реакция Москвы всегда будет «дозированной, откалиброванной и спокойной», заключил Рябков.

Американский беспилотник упал в Черное море к западу от Крыма 14 марта. В США заявили, что он проводил в международном воздушном пространстве рутинную операцию, но был задет сопровождавшим его российским самолетом. По данным Минобороны России, дрон начал резко маневрировать, после чего потерял управление и рухнул.