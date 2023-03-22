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21:42, 22 марта 2023Мир

В МИД пригрозили ответом на любые агрессивные действия США

Замглавы МИД РФ Рябков обещал ответ России на любые агрессивные действия США
Сергей Рябков

Сергей Рябков. Фото: Denis Balibouse / Reuters

Замглавы МИД России Сергей Рябков прокомментировал слова сенатора из США Линдси Грэма, который призвал сбивать российские самолеты, приближающиеся к американским в воздушном пространстве. Слова дипломата приводит РИА Новости.

В кулуарах дискуссионного клуба «Валдай» Рябков подчеркнул, что слова Грэма и другие подобные заявления следует воспринимать серьезно, поскольку они отражают готовность США «сделать максимум, чтобы нанести нам урон во всех сферах, в военной репутационный урон тоже попытаться нанести». Он обещал, что Россия ответит на любые агрессивные действия Вашингтона.

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«Это отражение того, что выступающие с такого рода заявлениями люди слабо себе представляют реалии ядерного века и совсем забыли о том, что РФ готова защищать себя от агрессивных выпадов всеми имеющимися в ее распоряжении средствами», — пригрозил Рябков.

Дипломат уточнил, что не имеет в виду ядерный арсенал России. Он подчеркнул, что существует определенный регламент обращения к этому типу оружия. По его мнению, гибридная война США и других стран против России обретает новые формы. Реакция Москвы всегда будет «дозированной, откалиброванной и спокойной», заключил Рябков.

Американский беспилотник упал в Черное море к западу от Крыма 14 марта. В США заявили, что он проводил в международном воздушном пространстве рутинную операцию, но был задет сопровождавшим его российским самолетом. По данным Минобороны России, дрон начал резко маневрировать, после чего потерял управление и рухнул.

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Марина Совина
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