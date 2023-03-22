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10:35, 22 марта 2023Мир

В МИД высказались о намерениях США по эскалации конфликта на Украине

Рябков: США подтвердили участие в конфликте призывом передать кассетные боеприпасы Украине

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

США вновь подтвердили участие в конфликте на Украине призывом передать кассетные боеприпасы Киеву. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

«[США] рассматриваются все более смертоносные, дальнобойные, сложные современные системы для насыщения ими поля боя с украинской стороны, и тем самым США вновь и вновь подтверждают свой статус как фактически напрямую вовлеченной в этот конфликт стороны», — отметил дипломат, призвав Вашингтон отказаться от подобных планов, чтобы не допустить дальнейшей эскалации конфликта.

Ранее дипломат, комментируя планы Вашингтона продолжить полеты беспилотников над Черным морем заявил, что Россия призывает США не испытывать терпение Москвы. Безопасность РФ будет обеспечена на 100 процентов всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами, предупредил он.

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Виктория Кондратьева
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