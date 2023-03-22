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13:13, 22 марта 2023Спорт

Российский футболист «Локомотива» объяснил решение выступать за сборную Армении

Игрок «Локомотива» Тикнизян объяснил решение выступать за Армению отстранением россиян

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Российский футболист «Локомотива» Наир Тикнизян объяснил решение выступать за сборную Армении. Его слова приводит Metaratings.

Защитник рассказал, что на него повлияло отстранение российских команд от международных турниров. «Я не мог не воспользоваться шансом и не сыграть против топовых сборных на международном уровне. У меня он, слава богу, есть. Мне его дала Армения, я благодарен за это», — поделился Тикнизян.

О решении Тикнизяна выступать за сборную Армении стало известно 7 марта. Позднее футболист получил армянский паспорт. Он сможет сыграть в матче квалификации чемпионата Европы-2024 против Турции, который пройдет 25 марта в Ереване.

Тикнизян выступал за юношескую и молодежную сборные России. В текущем сезоне 23-летний игрок провел за «Локомотив» 28 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч и сделал пять результативных передач.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров.

Дарья Коршунова
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