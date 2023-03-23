Шольца обвинили в несамостоятельности и связях с США

Политолог Журавлев назвал канцлера ФРГ Шольца несамостоятельным и ориентированным на США

Политолог Дмитрий Журавлев прокомментировал заявление американского журналиста Сеймура Херша, что канцлер ФРГ Олаф Шольц поддерживал США в сокрытии исполнителей диверсии на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Слова эксперта приводят «Известия».

Журавлев назвал Шольца несамостоятельным и ориентированным на США политиком. По мнению политолога, канцлера пугает общественное мнение о своих действиях, при этом он стремится сохранить отношения с Вашингтоном.

Например, если Шольц признает причастность США к подрывам на газопроводах, то ему придется «придется противопоставлять Германию Америке, либо его не поймет собственное население». По мнению Журавлева, канцлер не столько скрывал данные для Вашингтона, сколько для себя.

«Для того, чтобы не оказаться в, мягко говоря, трудном политическом положении. Он работал на себя, но он работал против истины и в интересах США», — обвинил Шольца политолог.

22 марта Херш уличил Шольца в сокрытии данных об исполнителях теракта на «Северных потоках». По его словам, политик занимается этим с осени 2022 года.

8 февраля американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором обвинил США в подрыве «Северных потоков». По его словам, американские водолазы под прикрытием проведения учений заложили взрывчатку для организации диверсии, а подорвали ее норвежцы через три месяца.

Разведка США утверждает, что за диверсией на «Северных потоках» якобы стоят поддерживаемые Украиной силы.