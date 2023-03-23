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04:46, 23 марта 2023Россия

Шольца обвинили в несамостоятельности и связях с США

Политолог Журавлев назвал канцлера ФРГ Шольца несамостоятельным и ориентированным на США
Сюжет«Северный поток-2»:
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Michele Tantussi / Reuters

Политолог Дмитрий Журавлев прокомментировал заявление американского журналиста Сеймура Херша, что канцлер ФРГ Олаф Шольц поддерживал США в сокрытии исполнителей диверсии на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Слова эксперта приводят «Известия».

Журавлев назвал Шольца несамостоятельным и ориентированным на США политиком. По мнению политолога, канцлера пугает общественное мнение о своих действиях, при этом он стремится сохранить отношения с Вашингтоном.

Например, если Шольц признает причастность США к подрывам на газопроводах, то ему придется «придется противопоставлять Германию Америке, либо его не поймет собственное население». По мнению Журавлева, канцлер не столько скрывал данные для Вашингтона, сколько для себя.

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«Для того, чтобы не оказаться в, мягко говоря, трудном политическом положении. Он работал на себя, но он работал против истины и в интересах США», — обвинил Шольца политолог.

22 марта Херш уличил Шольца в сокрытии данных об исполнителях теракта на «Северных потоках». По его словам, политик занимается этим с осени 2022 года.

8 февраля американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором обвинил США в подрыве «Северных потоков». По его словам, американские водолазы под прикрытием проведения учений заложили взрывчатку для организации диверсии, а подорвали ее норвежцы через три месяца.

Разведка США утверждает, что за диверсией на «Северных потоках» якобы стоят поддерживаемые Украиной силы.

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Марина Совина
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