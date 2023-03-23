Тренер сборной Украины по футболу осудил проводящие матчи с Россией страны
Временно исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины по футболу Руслан Ротань осудил страны, проводящие матчи с Россией. Его слова приводит «Обозреватель».
«Нужно разговаривать об этом и отвергнуть тех, с кем играет Россия, даже не вспоминать о них», — заявил он. Тренер назвал самым правильным решением не обращать внимания на эти страны.
23 марта национальная команда России проведет матч против сборной Ирана в Тегеране. На 26 марта запланирована домашняя встреча с командой Ирака.
28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Отечественные клубы не выступают в еврокубках, а сборная России была лишена возможности побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.