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09:25, 23 марта 2023Спорт

Тренер сборной Украины по футболу осудил проводящие матчи с Россией страны

Тренер сборной Украины по футболу Ротань призвал отвергнуть играющие с Россией страны
Руслан Ротань

Руслан Ротань. Фото: Kalle Parkkinen / Globallookpress.com

Временно исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины по футболу Руслан Ротань осудил страны, проводящие матчи с Россией. Его слова приводит «Обозреватель».

«Нужно разговаривать об этом и отвергнуть тех, с кем играет Россия, даже не вспоминать о них», — заявил он. Тренер назвал самым правильным решением не обращать внимания на эти страны.

23 марта национальная команда России проведет матч против сборной Ирана в Тегеране. На 26 марта запланирована домашняя встреча с командой Ирака.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Отечественные клубы не выступают в еврокубках, а сборная России была лишена возможности побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

Андрей Стрельцов
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