Карпин прокомментировал третью подряд ничью сборной России

Карпин заявил, что ему не понравилась игра сборной России с Ираном после гола Миранчука

Главный тренер сборной России по футболу прокомментировал ничью команды в товарищеском матче с Ираном. Его слова приводит Sport24.

«Мне лично больше хотелось посмотреть, как мы будем играть против такой команды. Могли и проиграть, и выиграть. До нашего гола почти все понравилось. После — ничего не понравилось», — заявил специалист. Он отметил, что в матче с Ираком состав российской сборной изменится на 90 процентов.

Ранее 23 марта российские футболисты со счетом 1:1 сыграли со сборной Ирана в Тегеране. Голами отметились хавбек Антон Миранчук и форвард Мехди Тареми. Эта ничья стала третьей подряд для команды Карпина. В ноябре 2022 года состоялись две товарищеские встречи с Таджикистаном и Узбекистаном, в результате которых также не удалось выявить победителя.

26 марта россияне сыграют с футболистами из Ирака на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Противостояние начнется в 18:00 по московскому времени.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Отечественные команды не выступают в еврокубках, а сборная России была лишена возможности побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.