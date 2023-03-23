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22:38, 23 марта 2023Спорт

Карпин прокомментировал третью подряд ничью сборной России

Карпин заявил, что ему не понравилась игра сборной России с Ираном после гола Миранчука
Валерий Карпин

Валерий Карпин. Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

Главный тренер сборной России по футболу прокомментировал ничью команды в товарищеском матче с Ираном. Его слова приводит Sport24.

«Мне лично больше хотелось посмотреть, как мы будем играть против такой команды. Могли и проиграть, и выиграть. До нашего гола почти все понравилось. После — ничего не понравилось», — заявил специалист. Он отметил, что в матче с Ираком состав российской сборной изменится на 90 процентов.

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26 мая 2022

Ранее 23 марта российские футболисты со счетом 1:1 сыграли со сборной Ирана в Тегеране. Голами отметились хавбек Антон Миранчук и форвард Мехди Тареми. Эта ничья стала третьей подряд для команды Карпина. В ноябре 2022 года состоялись две товарищеские встречи с Таджикистаном и Узбекистаном, в результате которых также не удалось выявить победителя.

26 марта россияне сыграют с футболистами из Ирака на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Противостояние начнется в 18:00 по московскому времени.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Отечественные команды не выступают в еврокубках, а сборная России была лишена возможности побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

Ксения Курашкина
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