ЦСКА победил «Локомотив» и увеличил преимущество в серии плей-офф КХЛ

ЦСКА победил «Локомотив» со счетом 3:1 и увеличил преимущество в 1/4 финала плей-офф КХЛ

Московский ЦСКА обыграл ярославский «Локомотив» в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Ярославле и завершилась со счетом 3:1. Победу армейцам принесли голы Максима Мамина, Павла Карнаухова и Владислава Каменева, забросившего шайбу в пустые ворота соперников за три секунды до конца противостояния. Единственный гол хозяев записал на свой счет Александр Елесин.

Счет в серии до четырех побед стал 3:1 в пользу ЦСКА. Следующий матч команды проведут 25 марта в Москве.

ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина. В прошлом сезоне в финальной серии армейцы оказались сильнее магнитогорского «Металлурга».