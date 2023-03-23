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21:45, 23 марта 2023Спорт

ЦСКА победил «Локомотив» и увеличил преимущество в серии плей-офф КХЛ

ЦСКА победил «Локомотив» со счетом 3:1 и увеличил преимущество в 1/4 финала плей-офф КХЛ
Адам Рейдеборн

Адам Рейдеборн. Фото: официальный сайт хоккейного клуба ЦСКА

Московский ЦСКА обыграл ярославский «Локомотив» в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Ярославле и завершилась со счетом 3:1. Победу армейцам принесли голы Максима Мамина, Павла Карнаухова и Владислава Каменева, забросившего шайбу в пустые ворота соперников за три секунды до конца противостояния. Единственный гол хозяев записал на свой счет Александр Елесин.

Счет в серии до четырех побед стал 3:1 в пользу ЦСКА. Следующий матч команды проведут 25 марта в Москве.

ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина. В прошлом сезоне в финальной серии армейцы оказались сильнее магнитогорского «Металлурга».

Ксения Курашкина
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