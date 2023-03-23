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10:22, 23 марта 2023Мир

Захарова оценила планы США по повышению потолка госдолга

Захарова назвала планы США по повышению потолка госдолга анекдотом и новым дном экономики
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Новое желание Минфина США повысить потолок госдолга можно назвать анекдотом и «дном американской экономики». Таким образом оценила планы США официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

По ее словам, «банкроты хотят напечатать еще денег». Захарова также уличила США в желании увеличить кредит и остаться при этом в лидерах. Такое намерение она сочла анекдотом.

Помимо этого, российский дипломат высмеяла бизнес-встречи в Давосе. По ее мнению, повышение потолка госдолга может стать темой на мероприятиях в «давосской деревне». Захарова в шутку предложила дать название одной из секций — «Потолки — новое дно американской экономики».

Ранее в марте глава американского Минфина Джанет Йеллен раскрыла последствия возможного дефолта в стране. По ее утверждению, это приведет к утрате доверия со стороны партнеров как к США, так и к самому доллару в качестве резервной валюты. Помимо этого, она заявила о жесткой необходимости повышения потолка госдолга.

В начале февраля американский президент Джо Байден призвал Конгресс повысить потолок госдолга США. Тогда же глава Белого дома заявил, что раньше Конгресс оплачивал счета Соединенных Штатов, чтобы «предотвратить экономическую катастрофу» для страны. По мнению Байдена, ряд политиков намерен «взять американскую экономику в заложники», если Конгресс не согласится с новой экономической программой.

В январе также стало известно, что Минфин США заявил о введении чрезвычайных мер, чтобы избежать дефолта после достижения максимального уровня госдолга. На тот момент он уже достиг 31,4 триллиона долларов.

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Варвара Кошечкина
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