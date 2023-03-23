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22:37, 23 марта 2023Мир

Полянский назвал Китай соавтором резолюции по «Северным потокам»

Полянский: соавтором резолюции по расследованию диверсий на «Северных потоках» стал Китай
СюжетДиверсии в России
Дмитрий Полянский

Дмитрий Полянский. Фото: Andrew Kelly / Reuters

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал Китай соавтором резолюции о международном расследовании диверсий на трубопроводах «Северный поток». Об этом он написал в своем Telegram.

«Соавторами текста выступили китайцы, могут появиться и другие страны», — рассказал Полянский. По его словам, экспертная работа над текстом проводилась в течение месяца, по ее итогам были убраны «все противоречивые моменты для конструктивно настроенных партнеров».

Однако, как подчеркнул Полянский, западные страны, которые демонстративно не включались в работу над резолюцией, считают, что международного расследования «не требуется, поскольку они доверяют расследованиям Дании, Швеции и Германии». «И это при том, что мы распространили переписку, из которой понятно, что у нас как непосредственно затронутой державы нет никаких оснований этим расследованиям доверять», — подчеркнул он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США отреагировали на проект резолюции СБ ООН по «Северным потокам» паническим страхом. По его словам, Вашингтон стал «сколачивать вместе с сателлитами группу стран, которых они рассчитывают заставить проголосовать против нашей резолюции».

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Марина Совина
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