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12:25, 23 марта 2023Россия

Врачи рассказали о состоянии обнаруженных с трупами родителей российских детей

Детей, обнаруженных в квартире Екатеринбурга с трупами родителей, выпишут из больницы

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Екатеринбурге врачи выписывают из больницы детей, которых обнаружили запертыми в квартире с трупами родителей. Об этом российскому порталу Е1 рассказали в Минздраве Свердловской области.

Медикам удалось стабилизировать состояние мальчика и девочки. «После проведенного лечения мальчик выписан из больницы, его сестру врачи готовят к выписке», — указали в региональном Минздраве.

Согласно решению органов опеки и попечительства, детей передадут родственникам. По данным уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, мальчика и девочку передадут под опеку бабушке, уточняет ТАСС.

Эту же информацию ранее подтвердил детский омбудсмен в Свердловской области Игорь Мороков.

О трагедии в российском городе стало известно вечером 15 марта. Жильцы дома на Таганской улице услышали детский плач и вскрыли квартиру, которую арендовали их соседи, не дождавшись приезда спасателей и полиции. Там находились мертвые супруги, рядом с которыми нашли истощенных детей.

При этом известно, что детей из Екатеринбурга сумели обнаружить благодаря протечке в квартире. Несовершеннолетние находились в помещении с телами родителей три с половиной дня.

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Анна Щербакова
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