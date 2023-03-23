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16:42, 23 марта 2023Бывший СССР

На Украине появится представительство Международного уголовного суда

В Генпрокуратуре Украины сообщили об открытии в стране представительства МУС

Фото: Peter Dejong / Reuters

На Украине появится представительство Международного уголовного суда (МУС). Об этом в Telegram сообщил офис генерального прокурора страны.

Как сообщили в ведомстве, 23 марта генеральный прокурор Украины Андрей Костин и секретарь МУС Питер Льюис в Гааге подписали соглашение об открытии украинского представительства Международного уголовного суда.

17 марта стало известно, что МУС принял решение выдать ордеры на «арест» президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

В МИД России заявили, что РФ не сотрудничала и не будет сотрудничать с МУС, а его действия по отношению к россиянам «юридически ничтожны».

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Алевтина Запольская
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