В Генпрокуратуре Украины сообщили об открытии в стране представительства МУС

На Украине появится представительство Международного уголовного суда (МУС). Об этом в Telegram сообщил офис генерального прокурора страны.

Как сообщили в ведомстве, 23 марта генеральный прокурор Украины Андрей Костин и секретарь МУС Питер Льюис в Гааге подписали соглашение об открытии украинского представительства Международного уголовного суда.

17 марта стало известно, что МУС принял решение выдать ордеры на «арест» президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

В МИД России заявили, что РФ не сотрудничала и не будет сотрудничать с МУС, а его действия по отношению к россиянам «юридически ничтожны».