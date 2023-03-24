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19:01, 24 марта 2023Россия

Заболевшая сибирской язвой россиянка раскрыла подробности заражения

Жительница Чувашии рассказала, что могла заразиться сибирской язвой через рану на пальце

Фото: Александр Поляков / Globallookpress.com

Жительница деревни Старое Акташево в Чувашии рассказала, что могла заразиться сибирской язвой через рану на пальце. Подробности россиянка раскрыла в беседе с Telegram-каналом Shot.

По словам 59-летней женщины, ее муж купил бычка, который оказался инфицированным, по объявлению в газете. Перед разделкой туши она порезала палец и работала с мясом с открытой раной. Из-за того, что травма не заживала, россиянка обратилась в больницу, где узнала, что ее сосед, помогавший в разделке, уже был госпитализирован с сибирской язвой.

«Мужик, который бычка резал, он тоже ранился. Я говорю врачу: "У меня тоже вот этот палец поранился". Анализы взяли — [врач] говорит: "Обнаружено. Давай мы тебя тоже заберем"», — рассказала женщина.

По словам россиянки, в ее случае сибирская язва протекает в легкой форме с небольшой температурой до 37,2 градуса.

Ранее стало известно, что сотрудники Роспотребнадзора Чувашии совместно с полицией и Следственным комитетом нашли и изъяли мясо, которое продал разделавший тушу зараженного бычка мужчина. После исследования инфицированное мясо будет уничтожено. Сейчас в зонах, где оно хранилось, проходят профилактические и карантинные мероприятия. Возбуждено уголовное дело о нарушении ветеринарных правил.

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Информация о первых в 2023 году случаях сибирской язвы появилась 15 марта. В Чувашии заболела семейная пара, в которой муж заразился при разделке бычьей туши. При этом он успел продать примерно полтонны инфицированного мяса. Позже сообщалось, что в Подмосковье с подозрением на сибирскую язву госпитализировали еще двух жителей республики.

24 марта Роспотребнадзор заверил, что угроза эпидемии сибирской язвы в стране исключена. В службе подчеркнули, что болезнь не передается от человека человеку. Также стало известно, что лабораторные исследования не выявили возбудителя сибирской язвы у двух россиян, поступивших в лечебные учреждения Подмосковья с подозрением на инфекцию.

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Константин Лысяков
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