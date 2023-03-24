Раскрыты результаты анализов россиян с подозрением на сибирскую язву

Роспотребнадзор заявил об отсутствии возбудителя у россиян с подозрением на сибирскую язву

Исследования не выявили возбудителя сибирской язвы у двух россиян, которые поступили в лечебные учреждения Подмосковья с подозрением на данное заболевание. Результаты их анализов «Ленте.ру» раскрыли в Роспотребнадзоре в пятницу, 24 марта.

В службе подчеркнули, что угроза эпидемии сибирской язвы на данный момент исключена, так как заболевание не передается от человека к человеку.

«Специалисты управлений Роспотребнадзора продолжают противоэпидемическую работу. Ситуация находится на контроле службы», — говорится в заявлении.

О первых случаях сибирской язвы в России стало известно 15 марта. В Чувашии заболела семейная пара, в которой муж заразился инфекцией при разделке бычьей туши. При этом мужчина успел продать примерно полтонны инфицированного мяса.

22 марта появилась информация о третьем жителе Чувашии, заболевшем сибирской язвой. Позже выяснилось, что пациент с подозрением на сибирскую язву был госпитализирован в Подмосковье.

23 марта РЕН ТВ сообщил, что в больницу Московской области доставили четвертого заразившегося инфекцией, прибывшего из Чувашии. По информации издания, мужчина приехал в регион вместе с приятелем, у которого также диагностированы симптомы сибирской язвы. При этом региональный Минздрав заявил, что предварительные результаты анализов россиян не выявили заболевания.