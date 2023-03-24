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17:40, 24 марта 2023Россия

В приграничном российском регионе перехватили беспилотник

SHOT: в Курской области перехватили БПЛА с боеприпасом

Фото: Ashley Chan / Globallookpress.com

В Курской области перехватили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с боеприпасом. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник канала уточнил, что беспилотник двигался в сторону позиций российских пограничников. По его утверждению, БПЛА посадили с помощью антидронного оборудования, а затем уничтожили.

Ранее стало известно, что беспилотный летательный аппарат сбили в другом приграничном регионе РоссииБелгородской области. Дрон был замечен в районе населенного пункта Журавлевка вечером 23 марта.

Также сообщалось, что в Брянской области военный сбил дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) из охотничьего ружья, подаренного ему местными жителями.

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Варвара Родикова
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