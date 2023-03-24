Британский промоутер предложил Фьюри соперника взамен Усика
Промоутер британского боксера Энтони Джошуа Эдди Хирн предложил Тайсону Фьюри соперника взамен украинца Александра Усика. Слова специалиста приводит YouTube-канал iFL TV.
«Почему бы не сделать бой Джошуа — Фьюри? Это гораздо более денежный поединок, чем Усик — Фьюри. Это самый большой бой в профессиональном боксе», — заявил он, добавив, что обсудит эту возможность с промоутером Фьюри Фрэнком Уорреном. Однако Хирн отметил, что сначала Джошуа должен победить американца Джеремейна Франклина. Их встреча состоится 1 апреля.
22 марта менеджер Усика Эгис Климас объявил об отмене поединка Усика и Фьюри. Боксеры должны были сразиться 29 апреля, переговоры о бое шли с осени 2022 года. «Неважно, насколько Усик пошел на компромисс, ему все равно выдвигали новые требования», — подчеркнул он.
В активе Фьюри 33 победы, одна ничья и ни одного поражения. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Джошуа — бывший чемпион мира по версии организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе. Всего в профессиональной карьере он одержал 24 победы и потерпел три поражения.