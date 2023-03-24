В Италии оценили побег сына российского губернатора из-под домашнего ареста

Генконсульство России в Милане не уведомляли о мерах в отношении сына губернатора Усса

Генконсульство России в Милане прокомментировало побег задержанного в Италии российского предпринимателя Артема Усса, сына губернатора Красноярского края, из-под домашнего ареста. Свою оценку дипломаты высказали в беседе с Telegram-каналом РБК.

В ведомстве заявили, что юридически неправильно использовать в отношении Усса слово «скрылся» — по словам представителей учреждения, вернее будет сказать, что россиянин «покинул место своего содержания».

В пресс-службе генконсульства также добавили, что их не уведомляли о мерах в отношении бизнесмена.

Ранее глава Красноярского края Александр Усс сообщил, что местонахождение сына и детали связанного с ним инцидента ему неизвестны. Политик допустил, что Усс-младший, чью экстрадицию в США одобрил итальянский суд, представлял интерес в геополитической игре и мог стать жертвой для пополнения залогового фонда.

23 марта Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста, срезав электронный браслет. В настоящее время его разыскивают правоохранители.

Предприниматель был задержан в Италии по запросу США 17 октября прошлого года. Ему и еще пяти гражданам России предъявлено обвинение в уклонении от санкций и отмывании денег в результате продажи нефти находящейся под санкциями компании PDVSA для конечных российских и китайских потребителей.

Кроме того, осенью 2022 года Усса-младшего объявило в федеральный розыск МВД России по делу об отмывании денег. Мещанский суд Москвы заочно арестовал мужчину. Ему может грозить до семи лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей