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17:05, 24 марта 2023Мир

Польша получит компенсацию от ЕС за помощь Украине

Премьер Польши Моравецкий: Варшава получит от ЕС 300 миллионов евро за помощь Украине

Фото: Yves Herman / Reuters

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что до католической Пасхи Варшава получит от Евросоюза (ЕС) 300 миллионов евро в качестве компенсации за военно-техническую помощь Украине. Его слова приводит Rzeczpospolita.

«Вслед за оружием, которое мы передали Украине, мы получим компенсацию от ЕС. Эта компенсация будет очень хорошей и полезной для Польши. До Пасхи компенсация составит около 300 миллионов евро», — заявил он, отметив, что в последующие месяцы Варшава получит еще 500-600 миллионов евро.

Моравецкий подчеркнул, что «львиная доля» средств из Европейского фонда мира попадет в Польшу. Варшава планирует закупить современное оружие взамен переданного Украине, боеприпасы и создать линию по производству новых вооружений.

Отмечается, что Польша передала Украине военную помощь на 2,2 миллиарда евро.

Ранее Моравецкий сообщил, что Польша прорабатывает возможность нарастить производство боеприпасов для Киева. Кроме того, он заявил о планах Евросоюза закупить боеприпасы для Украины в Южной Корее.

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Варвара Кошечкина
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